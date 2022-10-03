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Владивосток3 октября 2022 4:41

Жители Владивостока пожаловались на проблемные работы по ремонту инфраструктуры

Глава города проехал по волнующим людей местам и дал поручения профильным ведомствам
Екатерина ТИХАЯ
Глава Владивостока встретился с жителями и выслушал их.

Глава Владивостока встретился с жителями и выслушал их.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке есть еще проблемные точки, где нужно решить ту или иную ситуацию. Люди сначала пытаются справиться своими силами, но если не получается, то они обращаются в городскую администрацию. Нередко после жалоб от населения на место выезжает мэр Константин Шестаков, он уже лично осматривает сложный участок и поручает профильным отделам разобраться.

Недавно в поле зрения главы города оказались лестницы, дворы и теплосети Фрунзенского района. Например, в ужасном состоянии оказалась лестница на подходе к спорткомплексу «Труд» на Лейтенанта Шмидта, 17. По ступенькам невозможно подниматься, а о поручнях и вовсе страшно говорить. Но это – популярный маршрут у местных жителей. Мэр поручил профильному ведомству в ближайшее время разобраться с проблемой – провести восстановительный ремонт. Бонусом управление дорог посмотрит, нужна ли здесь пешеходная «зебра».

По лестнице опасно ходить. Здесь должны провести восстановительный ремонт.

По лестнице опасно ходить. Здесь должны провести восстановительный ремонт.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Двор на Верхнепортовой, 76, уже некоторое время ремонтируют. Ход работ на земле идет хорошо, чего не скажешь о кровле. Подрядчик, которого нанял Фонд капитального ремонта, выполнил часть работ и ушел с объекта. Как выяснилось, причина – некачественный проект ремонта. В итоге Фонд и глава Владивостока озвучили свое требование – изменить проект и привести крышу в порядок. Иначе подрядчика ждет расторжение договора. Кроме того, теперь компания должна возместить ущерб, нанесенный квартирам из-за отсутствия кровли.

Ремонт двора идет полным ходом.

Ремонт двора идет полным ходом.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Особое внимание Константин Шестаков уделил и теплотрассе на Крыгина, 84. Этот элемент теплоснабжения должен стать ключевым в обогреве новенького детсада. Конечно, жителей дома и родителей дошколят переживают – будет ли все выполнено в срок? Подрядчики заверили, что они укладываются в нормативы, так что люди могут не волноваться. И все же в администрации отметили, что проконтролируют ход работ.

Специалисты, ремонтирующие теплотрассу, обещают уложиться в срок.

Специалисты, ремонтирующие теплотрассу, обещают уложиться в срок.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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