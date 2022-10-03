Жители Владивостока пожаловались на проблемные работы по ремонту инфраструктуры

Глава Владивостока встретился с жителями и выслушал их. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке есть еще проблемные точки, где нужно решить ту или иную ситуацию. Люди сначала пытаются справиться своими силами, но если не получается, то они обращаются в городскую администрацию. Нередко после жалоб от населения на место выезжает мэр Константин Шестаков, он уже лично осматривает сложный участок и поручает профильным отделам разобраться.

Недавно в поле зрения главы города оказались лестницы, дворы и теплосети Фрунзенского района. Например, в ужасном состоянии оказалась лестница на подходе к спорткомплексу «Труд» на Лейтенанта Шмидта, 17. По ступенькам невозможно подниматься, а о поручнях и вовсе страшно говорить. Но это – популярный маршрут у местных жителей. Мэр поручил профильному ведомству в ближайшее время разобраться с проблемой – провести восстановительный ремонт. Бонусом управление дорог посмотрит, нужна ли здесь пешеходная «зебра».

По лестнице опасно ходить. Здесь должны провести восстановительный ремонт. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Двор на Верхнепортовой, 76, уже некоторое время ремонтируют. Ход работ на земле идет хорошо, чего не скажешь о кровле. Подрядчик, которого нанял Фонд капитального ремонта, выполнил часть работ и ушел с объекта. Как выяснилось, причина – некачественный проект ремонта. В итоге Фонд и глава Владивостока озвучили свое требование – изменить проект и привести крышу в порядок. Иначе подрядчика ждет расторжение договора. Кроме того, теперь компания должна возместить ущерб, нанесенный квартирам из-за отсутствия кровли.

Ремонт двора идет полным ходом. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Особое внимание Константин Шестаков уделил и теплотрассе на Крыгина, 84. Этот элемент теплоснабжения должен стать ключевым в обогреве новенького детсада. Конечно, жителей дома и родителей дошколят переживают – будет ли все выполнено в срок? Подрядчики заверили, что они укладываются в нормативы, так что люди могут не волноваться. И все же в администрации отметили, что проконтролируют ход работ.

Специалисты, ремонтирующие теплотрассу, обещают уложиться в срок. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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