В Приморье столкновение автомобилей унесло жизнь школьницы

Девочка ехала на пассажирском сиденье Nissan X-Trail. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Авария со смертельным исходом произошла на 91 километре дороги Осиновка-Рудная Пристань в Приморье. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД края.

По версии представителей ведомства, 39-летний водитель Toyota Town Ace ехал из Новогордеевки в сторону села Таежка. По неизвестным причинам он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan X-Trail.

Из-за столкновения 14-летняя, которая была на заднем сиденье кроссовера, получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи. Медицинское освидетельствование не показало наличие алкоголя в организме водителя микроавтобуса.

Специалисты составили несколько административных материалов: по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения), по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, у которого нет при себе регистрационных документов на машину), по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем, на который не оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении), по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (отсутствие тахографа). Также заведено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), по этой статье приморцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники ГИБЛЛ проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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