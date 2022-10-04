Измученную косулю вытащили из канализации в Приморье

Фото из архива пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Дальнегорске косуля провалилась в люк, это заметили местные жители и сразу же вызвали сотрудников МЧС. Профессионалы рассказали, как проходило спасение.

Заметили косулю приморцы на территории одного из частных домов. Дикое копытное попало в беду: провалилось в канализационный люк и не могло самостоятельно выбраться из него. Пораженные встречей хозяева участка позвонили в единую службу спасения. Сотрудники ПСП Рудная пристань Находкинского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место.

Профессионалы подняли животное и осмотрели его. Когда спасатели убедились, что косуля не пострадала, то напоили ее и отпустили в дикую природу.

Фото из архива пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что истощенная собака провела несколько суток на дне колодца в Партизанске. Неравнодушные люди искали помощь, но в городе не оказалось служб для спасения животных. Спустя время местные жители поделились в социальных сетях чудесным спасением четвероногого друга.

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