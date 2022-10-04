Новый детский сад на Крыгина во Владивостоке объединят со школой для создания центра образования

Основной штат работников дошкольного учреждения уже утвердили. Фото: Администрация Владивостока

В столице Приморья создадут единый образовательный центр, для этого объединят детский сад на Кргыина, 84, и школу №39. После того, как дети завершат обучение в саду их могут записать в первый класс учебного учреждения на усмотрение родителей.

Как поделились в пресс-службе администрации Владивостока, объединение двух учреждений позволит сразу записать ребенка в первый класс, поэтому родителям не придется возиться со многими формальностями, например, со сбором нужных документов. В выпускных группах детей будут готовить к новой ступени обучения в соответствие со школьной программой.

Основной штат работников дошкольного учреждения уже утвердили, но набор сотрудников продолжается. Как рассказал глава Владивостока Константин Шестаков, нужны воспитатели, его помощники и другой персонал. В мэрии добавили, что для трудоустройства в учреждение нужно обратиться директору школы №39 по адресу: Ялтинская, 18.

– Детский сад на улице Крыгина становится частью единого образовательного комплекса, где дошколят будут готовить к учебе в конкретной школе. На мой взгляд, такая преемственность станет хорошим подспорьем для детей и их родителей.

Детский сад рассчитан на 120 малышей, посещать его смогут дошкольники любого возраста, в том числе и ясельного.

Напомним, что строительство сада завершилось в сентябре этого года. Подрядчика, который занимался строительством учреждения, привлекли к административной ответственности, так как он не сдал объект вовремя. В качестве наказания компания должна заплатить штраф в размере 2 209 818 рублей.

Кстати, в трех школах Приморья введут занятия по каратэ-киокусинкай.

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