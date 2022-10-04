В Приморье хищник проверил, как идет вспахивание поля

Тигр вышел к трактористу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уссурийском районе тигр вышел в поле, где встретился с рабочими. Видео со знакомства крупной кошки и тракториста появилось в Telegram-канале центра «Амурский тигр».

Хищник вышел в поле, на котором велись работы. Расположено оно вдали от населенных пунктов, поэтому встретился с царем зверей только один мужчина. В тот момент, когда тракторист понял, кто встал у него на пути, то решил включить камеру на телефоне и начал сигналить. Около двадцати секунд тигр смотрел в глаза человеку, а в воздухе царило молчание. По видеозаписи не трудно определить, что рабочий сильно переживает: руки дрожат, а вместе с тем и само изображение. После «мучительной паузы» крупная кошка развернулась и пошла в обратном направлении, осматривая территорию.

– Вальяжным ходом такая… О, побежала, побежала, – добавляет тракторист в конце видео.

В сети шутят, что амурский тигр проверяет, как идет распахивание пашни. Некоторые приморцы отмечают, что хищник совсем не боится людей, что в будущем может привести к трагедии.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что из леса в Приморье вышел тигр, но общество людей ему быстро надоело

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