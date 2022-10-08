Жители Владивостока пополнили кошельки мошенников на 38 миллионов рублей

Иногда аферисты представляются финансовыми специалистами инвестиционной компании. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За месяц жители приморской столицы перевели мошенникам около 38 миллионов рублей, в полицию обратились 112 владивостокцев. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Как рассказали представители ведомства, на уловку аферистов попался 57-летний приморец. Ему позвонил незнакомец, представился финансовым сотрудником инвестиционной компании, рассказал о биржевых торгах и предложил стать инвестором. После согласия мужчины с ним разговаривал «старший специалист».

Мошенник убедил приморца отправить деньги через мобильное приложение банка на счет, который он продиктовал. Мужчина несколько раз пополнял кошельки аферистов, но после того, как «куратор» неожиданно перестал выходить на связь, он понял, что его обманули. В общей сложности житель Владивостока лишился больше шесть миллионов рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Теперь аферистам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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