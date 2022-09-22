Жулики постоянно придумывают новые способы, чтобы обдирать людей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пристраивая одежду не по размеру, старую бытовую технику, мебель или машину через сервисы объявлений, можно наткнуться на мошенников, которые притворяются покупателями. О том, как не совершить ошибок, выставляя на продажу ненужную вам собственность, рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в Дальневосточном ГУ Банка России.

ФОТО НА ДОСКЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Бывают ситуации, когда человек, стараясь отразить в объявлении максимально полную информацию, указывает и номер карты, на которую надо переводить оплату за покупку, и номер своего телефона. В этом случае можно легко стать жертвой афериста, ведь мошенник уже получил часть информации и на этом не остановится. Чтобы добраться до чужих денег, он постарается выведать и все недостающие сведения.

После того, как Виктория Н. опубликовала фотографию своей карты на сайте объявлений, ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил о подозрительной операции по ее карте.

– Он продиктовал номер карты и предложил мне назвать остальные реквизиты, включая три цифры с ее обратной стороны. По его словам, ему нужно было идентифицировать мою личность. Времени на размышления не было, и я сделала то, о чем меня попросил лжебанкир. С моей карты списали все деньги, а я получила хороший урок на всю жизнь, – поделилась историей девушка.

Кому-то такое поведение покажется запредельной глупостью, но по статистике в большинстве случаев так и происходит – люди теряют сбережения не в результате хакерских атак, а потому что сами в панике сообщают злоумышленникам данные, которые нельзя разглашать.

– Требование о неразглашении конфиденциальных данных прописывается в договорах о банковском счете и дистанционном банковском обслуживании. Если вы нарушили договор с банком, он не вернет деньги, – объяснил начальник Отдела информационной безопасности Дальневосточного главного управления Банка России Алексей Каракиян.

КУПЛЮ ВАШУ МАШИНУ ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА

В том, что не стоит пересылать фотографии и копии личных документов через интернет, на своем опыте убедилась Елена А., когда разместила в сети объявление о продаже автомобиля. Ей позвонил потенциальный покупатель и попросил отправить ему фото свидетельства регистрации ТС. Мол, он из другого региона, не сможет проверить машину лично, а ему нужно убедиться, что с ней все хорошо и она не была в серьезных ДТП. Елена согласилась, а закончилась эта история тем, что злоумышленники выставили фотографии ее автомобиля на другом сайте по очень привлекательной цене и продавали его уже от своего имени. Делалось это для того, чтобы по-быстрому собрать залоги с тех покупателей, которые «поведутся» на историю о том, что за автомобилем «выстроилась очередь». В качестве доказательства «чистоты» сделки аферисты высылали фото свидетельства регистрации ТС. Елена хотя и поделилась этой историей, но предпочла бы забыть о случившемся. Ее несколько раз вызывали в правоохранительные органы в качестве свидетеля, а переживания из-за сложившейся ситуации привели к тому, что обострились хронические заболевания.

– На самом деле, чтобы узнать, попадал ли автомобиль в ДТП, достаточно его госномера. К тому же сайт, на котором размещает объявление продавец, как правило, проверяет документы собственника. Продавец сильно рискует, отправляя какие-либо документы покупателю напрямую. Злоумышленники могут воспользоваться ими и в других мошеннических схемах. Отправлять фотографии любых документов незнакомцам по электронной почте или через мессенджеры так же небезопасно, как и выкладывать их на каких-либо сайтах, – объяснил Алексей Каракиян.

САЙТ ДОСТАВКИ КАК ПОЛЕ ЧУДЕС

На объявление Жанны М. о продаже полушубка, откликнулась жительница другого города. Любительница мехов скинула девушке ссылку в мессенджере на «надежный и недорогой сервис доставки». Договорились, что покупательница переведет деньги в фирму по доставке, после чего курьер заберет посылку и перешлет деньги на карту Жанны. Но когда хозяйка полушубка заполнила анкету на сайте «курьерской службы» и указала там реквизиты своей карты, мошенники опустошили ее счет.

– Опыт показывает, что, отказываясь от услуги «безопасная сделка», которую предлагают крупные сервисы объявлений, продавец подвергает себя серьезному риску. Часто мошенники «уводят» продавцов с сайта продаж на сторонние площадки, которые на самом деле являются фишинговыми страницами. Сервисы объявлений обычно блокируют ссылки на такие ресурсы, поэтому для начала мошенники предлагают перейти на общение в мессенджерах, – предупредил эксперт.

Мошенники создают фишинговые сайты и обманом заставляют человека перейти по ссылке на липовую страничку в интернете. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если нет возможности рассчитаться с покупателем лично, самый безопасный способ «взаимозачетов» – отправлять посылку наложенным платежом. Получатель оплатит ее в почтовом отделении, заберет товар, а почта уже переведет деньги вам.

КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА

Есть и другие мошеннические схемы, которых стоит опасаться участникам онлайн-торговли. Например, покупатель переводит деньги через приложение своего банка на глазах у продавца, и уезжает с покупкой. Вот только уведомление о поступлении денег задерживается и в итоге не приходит вовсе.

– Аферисты могут использовать демоверсии банковских приложений, которые демонстрируют, как будет проходить зачисление денег, но на самом деле суммы со счета на счет не переходят. В других случаях мошенники создают сайты-дубликаты, которые похожи на настоящие онлайн-банки. Продавцу стоит знать, что сначала покупатель должен оплатить товар и только потом может его забрать. Обязательно дождитесь, когда банк пришлет вам сообщение о зачислении денег. С карты на карту перевод проходит буквально за минуту, – уточнил специалист.

Одной социальной инженерией не обходится, в дело идут и технические ухищрения, как видно еще из одной истории.

– Я выставила на продажу мебель, – рассказала Алена У. – Мне почти сразу пришло СМС-сообщение, что покупатель уже перечислил депозит, а в сообщении – верная сумма и ссылка. Я перешла по ссылке и увидела страницу своего объявления с пометкой об оплате. А ниже была кнопка – обновить приложение, чтобы перевод прошел корректно. Потребовалось заново ввести контактные данные и реквизиты карты. А потом – мой банковский счет обнулили.

По всей видимости, мошенники создали поддельную страницу, которая повторила дизайн оригинального приложения. На эту страницу они вставили скриншот объявления Алены, дорисовали пометку об оплате и добавили кнопку со ссылкой. Когда девушка перешла по ссылке и скачала «обновленную версию приложения», она загрузила себе на телефон вирус, благодаря которому мошенники получили доступ к банковским счетам и вывели с них деньги.

– Никогда нельзя переходить по ссылкам из писем и сообщений незнакомых пользователей. Когда заходите на сайт известного вам онлайн-сервиса, магазина, банка или другой организации, внимательно проверяйте адресную строку. Поддельные сайты бывают очень похожи на настоящие, а их адреса могут различаться всего одним-двумя символами, – подытожил Алексей Каракиян.

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