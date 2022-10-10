Машина всмятку: массовое ДТП сковало трассу во Владивостоке

Фото: t.me/autogarant_vl.

Серьезная авария сковала одну из важных дорожных артерий Владивостока. Об этом сообщает аварийный комиссар «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на подъеме с улицы Суханова в сторону фуникулера. Пока предварительно известно, что водитель легкового авто марки Toyota Marino по неизвестным причинам вылетел на полосу встречного движения. В этот момент по дороге двигался Mitsubishi L200, в который и врезался «Марино». Удар был такой силы, что рамный пикап отбросило на Toyota Prius.

Сообщается, что есть пострадавшие. О степени полученных травм информации пока нет. В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разбираться специалистам.

Напомним, что во Владивостоке сегодня бушует непогода. С ночи на дальневосточную столицу обрушился ливень, о котором синоптики предупреждали заблаговременно. Не исключено, что причиной ДТП мог стать неправильно выбранный в условиях нынешней погоды скоростной режим одного из участников движения.

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