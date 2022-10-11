Стоимость экипировки выросла в разы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В эфире телеканала «Восток24» в программе «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» глава Приморья ответил на актуальные вопросы, в том числе, касающиеся частичной мобилизации и роста цен на необходимые для военных товары. Губернатор заверил, что со спекулянтами будут разбираться отдельно.

– Вы говорите, что бойцы укомплектованы, всего в бытовом плане хватает, но родственники мобилизованных штурмуют магазины спецназовские и те, где продают обмундирование. Возник дефицит товаров и, главное, увеличилась цена. Вы мониторили эту ситуацию? – поинтересовались ведущие.

– Да, мы мониторили, видели резко подросли цены в магазинах, я заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы обозначил вопросы, что надо наводить порядок. Могу сказать, что и прокуратура, и УФАС в эти вопросы включились. Сейчас они расследуют цепочку. Нужно дойти до производителя и выявить эту линию, понять на каком этапе и на основании чего выросла цена. По некоторым данным, она увеличилась в 10 раз. Так, на аптечки стоимость поднялась в 8 раз, но на основании чего?

Поэтому мы со своей стороны вынуждены сами закупаться. Но делаем это не в магазинах, всю продукцию приобретаем на заводах непосредственно от производителей. За счет этого нам удается приобрести большое количество. Мы понимаем, что всегда можем заводу- изготовителю в случае необходимости высказать претензию, если у товаров ненадлежащее качество.

Но в целом помощь и поддержка населению имеет огромное значение, сейчас я искренне благодарю людей и знаю, что приморцы не остаются в стороне. В школах занимаются пошивом теплых носков, перчаток, балаклав – то что нужно войнам. Это хорошая практика. Многие главы районов выезжают в воинские части, передают все необходимое своим землякам, чтобы они вместе с теплом одежды чувствовали тепло души тех, кто это сделал. Связь армии и народа неразрывна на протяжении столетий.

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