Из нападения в защиту: приморские хоккеисты провели матч без важного игрока команды – итоги

«Барыс» обыграл «Адмирал» на матче в Казахстане. Фото: ХК «Адмирал»

Спортсмены «Адмирала» и «Барыса» сразились на льду 13 октября в столице Казахстана. Матч прошел в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги. Закончилась игра счетом 3:1, но, несмотря на это, «моряки» сохранили седьмое место в конференции «Восток».

Накануне приморские хоккеисты обыграли команду из Новосибирска. Возможно, тяжелый матч с «Сибирью» и длительный перелет отразились на состоянии спортсменов. Уже в первом периоде «Барыс» вырвался вперед. Пробить защиту голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова первому удалось Егору Шалапову на десятой минуте матча. Вторую шайбу в ворота «моряков» спустя пять минут Алихан Асетов.

Уже в первом периоде «Барыс» вырвался вперед. Фото: ХК «Адмирал»

Второй период запомнился болельщикам грубой игрой и удалениями участников каждой из команд. «Распечатать» ворота «Барыса» приморцы смогли только в третьем периоде. Особо отличился Николай Елисеев, а помогали ему Евгений Лисовец и Михал Криштоф. Радовались приморцы недолго: ответный удар нанес Энтони Луис. Закончился матч со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды.

– Мы не до конца отошли от тяжелого матча в Новосибирске. Играют одни и те же. Ребята старались, но им не хватило сил и качественной глубины состава, – сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.

Матч закончился со счетом 3:1 Фото: ХК «Адмирал»

Как сообщает пресс-служба «Адмирала», Антон Берлев, забивший сразу две шайбы на матче с «Сибирью», получил травму во время игры. Тренер приморских хоккеистов отметил, что сроки восстановления спортсмена и его состояние – это внутренняя кухня команды. В игре с «Барысом» Берлев не участвовал.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала расписание домашних игр хоккейного клуба «Адмирал» в рамках турнира КХЛ 2022-2023 во Владивостоке.

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