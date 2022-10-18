Теплое белье и 400 газовых плит передали власти Приморья мобилизованным жителям

Снаряжение поможет приморца в тылу. Фото: Александр ГЛУЗ

Мобилизованные жители Приморья получают все необходимые вещи и снаряжение. Краевое правительство передало бойцам средства разведки, теплые вещи и бытовые предметы. Власти контролируют условия жизни военнослужащих в пунктах сбора и на полигонах.

С начала частичной мобилизации приморским военнослужащим передали по 8 тысяч комплектов нательного белья и теплых шапок, по 2 тысячи балаклав и теплоизоляционных ковриков, больше 3 тысяч спальных мешков.

Бойцы также получили различное снаряжение, которое поможет в тылу. Например, им отправили больше 100 керосиновых обогревателей, 170 молотков, топоров, ножовок, сварочных полуавтоматов, 400 газовых плит и баллонов, горелки, конвекторы, радиостанции, смартфоны и квадрокоптеры.

– Наша общая задача – помочь тем, кто покинул свой кров и встал на защиту Отечества. Мы должны поддержать боевой дух и моральный настрой наших бойцов. Несмотря на то, что боевые события разворачиваются в тысячах километров от нас, они касаются каждого, – отметили в правительстве Приморья.

Ранее о том, как власти помогают мобилизованным жителям, рассказывал губернатор края Олег Кожемяко. Напомним, что во всех муниципалитетах Приморья работают больше 80 пунктов сбора снаряжения и другой помощи бойцам. Часть из них находится и во Владивостоке. А 22 октября желающие могут поучаствовать в патриотической акции и связать носки для военнослужащих.

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