В Приморье 48 тонн продукции не соответствовали нормам

Большое количество опасных бактерий обнаружили специалисты в продуктах Приморья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты ФГБУ «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» провели более пяти с половиной тысяч исследований продуктов с 10 по 14 октября. Они обнаружили множество нарушений: качество более 48 тонн продуктов не соответствует требованиям, сообщили в Россельхознадзоре Приморского края и Сахалинской области.

Специалисты оценили еду не только отечественного, но и импортного производства. Они получили 12 результатов несоответствия требованиям качества и безопасности, а также выявили семь партий продукции, которая не могла пройти по техническим регламентам и условиям.

Опасными для человека оказались молоко, сливочное масло, замороженое куриное филе, кусочки селеди в масле и сушено-вяленый желтый полосатик. Список того, что обнаружили в еде профессионалы за четыре дня исследования ужасает: дрожжи, плесневые грибы, листерия, несоответствие по жирно-кислотному составу, стерины и так далее. В результате непригодными оказались 48 тонн продукции.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что приморцы могли отравиться опасным грузом из Южной Америки. Замороженная говядина оказалась напичкана бактериями листерии. А золотистый стафилококк и кишечную палочку нашли в крабовом салате, который подавали в столовой города Артема.

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