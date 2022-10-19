«Адмирал» победил «Витязь» во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Приморские спортсмены 18 октября сразились с «Витязем» на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Матч прошел в рамках континентальной хоккейной лиги и закончился со счетом 3:2, сообщили в пресс-службе команды «Адмирал».

Пару недель назад приморцы уже бились с парнями из Подмосковья на площадке «Витязя», однако удача подвела «моряков». Дать реванш получилось у приморцев уже на своей территории. Болельщики посчитали матч «зеркальным» и символичным.

Реванш приморских хоккеистов удался. Фото: ХК «Адмирал»

Хозяевам удалось открыть счет на десятой минуте игры. Особо отличился филигранным ударом Руслан Ибатуллин. Помогали ему совершить маневр Александр Горшков и Дмитрий Саюстов. Отыграться «Витязь» сумел через шесть минут. Сравнял шансы на победу Никита Гончаров с передач Роя Джереми и Кирилла Рассказова.

Во втором периоде «моряки» часто бывали в меньшинстве, гости вырвались вперед. Пустил вторую шайбу в ворота хозяев Степан Старков. «Адмирал» долгое время не мог забить сопернику в ответ. В конце третьего периода казалось, что шансов у приморских спортсменов нет, но на последней минуте матча они пронзили ворота команды из Подмосковья. Забил решающий гол Данил Файзуллин. Его ассистентами были Николай Елисеев и Николай Чебыкин. Таким образом, игра перешла в овертайм, а после – в серию буллитов. Итогом матча была победа «Адмирала» со счетом 3:2.

Закончился матч со счетом 3:2 в пользу «Адмирала». Фото: ХК «Адмирал»

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала расписание домашних игр приморского хоккейного клуба в рамках турнира КХЛ.

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