Статистику озвучил губернатор края. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

С начала спецоперации правительство Приморья помогает военнослужащим. Бойцам отправили 443 беспилотника, больше трех тысяч радиостанций, оптических приборов и электрического оборудования. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперштаба с руководителями органов исполнительной власти.

По словам главы края, за семь месяцев военнослужащим передали: 5 867 лекарств и медицинских изделий, 2 604 снаряжений, палаток и спальных мешков, 1 371 оптический прибор, 1 365 электрических оборудований, 443 летательных аппарата, 413 средств для передачи информации, 312 радиостанций, 16 автомобилей и цифровых устройств.

Новую партию обмундирования и одежды, то есть спальные мешки, защитные очки, наколенники и налокотники отправят добровольческому отряду «Тигр». В воинские части Приморья передали больше 33 тысяч необходимого снаряжения.

– Регулярно выезжаю на пункты приема, военные полигоны. Осматриваю места пребывания личного состава, спрашиваем о потребностях в амуниции, технике, чтобы наши ребята были оснащены современными спецсредствами – тем, что необходимо в нынешних условиях, – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор также заявил, что мобилизованные приморцы получают необходимое штатное обмундирование, бронезащиту, оружие и снаряжение, а дополнительная экипировка поможет лучше выполнять боевые задачи.

Напомним, что Приморье выделило больше двух миллиардов рублей на экипировку и обмундирование участников СВО.

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