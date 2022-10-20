Еще одно место для отдыха и прогулок откроется во Владивостоке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В один из старинных, немногочисленных сохранившихся скверов на Чуркине – Первой Маевки, вдохнули новую жизнь. Общественное пространство в районе домов №28 и 38 по улице Калинина преобразилось после масштабной реконструкции. Здесь появились зоны для отдыха и дрессировки питомцев, видовая площадка, с которой открывается обзор на бухту Золотой Рог.

В обновленном пространстве сквера установили скамейки, смонтировали освещение и оборудовали пешеходные зоны. Сейчас специалисты завершают монтаж площадки для тренировок собак. Торжественное открытия сквера состоится 22 октября в 11:00.

- Откроется обновленный сквер фестивалем «Дог-френдли». Горожане смогут познакомить своих питомцев с новой тренировочной площадкой, пообщаться со специалистами сферы собаководства и принять участие в экоакции по высадке новых деревьев и кустарников на этой территории, – поделился и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.

Немного погрузившись в историю, напомним, сквер Первой Маевки когда-то был частью знаменитого большого сада «Италия», возведенного на побережье итальянским ресторатором Агрести. Однако со временем обустроенные веранды, беседы и сцена пришли в негодность, а сама территория была частично застроена. Свое название сквер получил в честь того, что 1 мая 1901 года здесь прошла первая на Дальнем Востоке маевка – нелегальное революционное собрание рабочих в знак солидарности с трудящимися всей страны.

Стоит отметить, что сквер благоустроили благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Ранее «КП-Владивосток» также сообщала, что по нацпрограмме продолжает преображаться парк культуры и отдыха им. С. Лазо. А в Некрасовском сквере и в сквере на Русской, 46, уже завершились основные работы.

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