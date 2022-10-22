Неизвестные вновь уничтожили достопримечательность на острове Русский

Кому не угодила популярная локация для фото - неизвестно. Фото: Антон ПИКУС

Снова одна из достопримечательностей на острове Русский уничтожена руками неизвестных вандалов. До сих пор остается загадкой, кто и какой причине продолжает разрушать этот арт-объект, который полюбился местным жителям и гостям Владивостока.

От бедного фортепиано после третьего «нападения» и так осталась одна только клавиатура, казалось бы, уже в таком виде эту достопримечательность никто не захочет трогать, но все же нашлись те, кто решил испортить последние части музыкального инструмента.

Фотография фортепиано появилась в социальных сетях. На снимке только разбросанные в разные стороны доски, «внутренности», то есть струны, а количество клавиш и вовсе уменьшилось. Самое странное в этой ситуации то, что куда-то делать стиральная машина, на которой стояли уцелевшие части инструмента. Выкинули ли ее или также жестоко уничтожили, неизвестно.

Сломанное фортепиано обнаружили местные жители. Фото: @valya5413.

Это уже четвертый раз, когда фортепиано страдает от рук вандалов. Установили его в 2020 году рядом с «Великокняжеской батарей», а спустя год кто-то разломал корпус и вырвал почти все клавиши. Спустя какое-то время сотрудники федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» привезли новый инструмент, правда не белый, но он все-равно пользовался популярность у людей. И даже «угроза» проклятья не напугала разрушителей. В конце сентября 2022 года история повторилась, только вместо новенького фортепиано приморцы получили клавиши на стиральной машинке.

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