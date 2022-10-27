Тематическая иллюстрация. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Природоохранная прокуратура установила, что во Владивостоке сточные воды сбрасываются через 18 выпусков без очистки. В этой связи концентрация вредных веществ в Японском море превысила допустимые значения в 450 раз, сообщает «КП – Владивосток».

– Старшим помощником Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Александром Герасимовым проведена проверка исполнения законодательства при организации водоотведения. <…> По иску природоохранного прокурора суд обязал Правительство Приморского края, администрацию Владивостока и КГУП «Приморский водоканал» принять меры по организации водоотведения во Владивостоке, обеспечить нормативную очистку сточных вод, – отметили в официальном Telegram-канале Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Ранее «КП» неоднократно писала о загрязнении бухт во Владивостоке. Проблема заключается в сливе канализации в акватории. Проблема давно и остро стоит в городе. В начале сентября на сайте издания выходил материал, в котором описывалось состояние загрязненной мазутом бухты Патрокл. Черные пятна встречались и ранее на Шаморе, в Хасанском районе и в Золотом Роге, который регулярно оказывается загрязнен.

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