Приморский миллиардер рассказал, зачем создана АНО «Открывая море Владивостоку»

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АНО «Открывая море Владивостоку» будет обслуживать будущий пляж-набережную в районе Патрокла. Об этом «КП» рассказал учредитель руководитель предприятия, глава сети по продаже цифровой и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев.

Автономная некоммерческая организация была создана 19 октября. Глава «ДНС» выступил директором предприятия.

– Всем проектом занимается эта АНО. Ей можно перечислять пожертвования, на которые она будет осуществлять свою деятельность. Я явлюсь руководителем общественного совета, в котором.

Алексеев отметил, что прямой связи между предприятием и Нагорным парком (там, кстати недавно завершили вторую очередь строительства) не будет. Менеджмент у двух пространств разный, поэтому решено создать две организации.

– У пространства есть своя аналогичная организация, которая существует в основном на благотворительные пожертвования.

«Открывая море Владивостоку» имеет пять основных направлений. Архитектура – основная. Дополнительные включают в себя издательскую деятельность, деятельность по благоустройству ландшафта, дополнительное образование для детей и взрослых и деятельность парков отдыха и пляжей.

Бизнесмен подчеркнул, что давать какую-то конкретику относительно Патрокла пока рано. Существуют только необработанные данные с голосами людей, и проводятся разные воркшопы, где собираются разные группы по интересам. С ними на данный момент ведется дискуссия насчет благоустройства набережной и ее будущей концепции.

– Параллельно идет другой процесс – юридический. В рамках него мы пытаемся развязать массу узлов и противоречий на этой территории. По этим двум векторам ведется работа. Процесс идет, так скажем, с ожидаемой скоростью.

Напомним, ранее «КП - Владивосток» писала, что на Патрокле может появиться коммерческая «рыбацкая деревня», центр водных видов спорта, лес у моря и кольцевая набережная. Обсуждение благоустройства пляжа с жителями состоялось 31 августа.

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