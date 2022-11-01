Приморские военнослужащие умело и без трусости сражаются в зоне СВО

В пунктах сбора у ребят был совсем другой настрой. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко несколько раз посещал зону СВО, чтобы пообщаться с приморскими бойцами, передать им снаряжение и узнать об их состоянии. О том, как держатся наши земляки, глава края рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4FM.

По словам Олега Кожемяко, настроение приморцев изменилось с тех пор, когда они были в пунктах сбора. Тогда они не совсем осознавали, что вступили на военную стезю. Но сейчас они понимают, что необходимо выполнять четкие распоряжения начальников и прислушиваться к товарищам с боевым опытом:

– Настроение у приморцев уверенное, нет трусости, паники. Они видят, как борются их земляки. По всем подразделениям сражаются умело, слаженно, не бросают своих товарищей. Вливаются в коллективы, которые имеют опыт ведения военных действий. Ребят, которых только мобилизовали и которые только прошли обучение, старшие опытные товарищи используют для поддержки замены. Здесь важны взаимопонимание и взаимовыручка.

Напомним, что не так давно Олег Кожемяко посетил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду ТОФ, ремонтный батальон «Арсеньевский», 5-ю армию и добровольческий отряд «Тигр», которые сейчас находятся в зоне СВО. Губернатор передал бойцам больше 100 радиостанций.

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