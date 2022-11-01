«Мы должны быть вместе»: почему для приморцев важен День народного единства

Олег Кожемяко в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Близится 4 ноября – День народного единства. Он напоминает не только о значимых исторических событиях в истории нашей страны, но и о ценности сплочения. В современных реалиях праздник приобретает совершенно иное значение. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM глава Приморья Олег Кожемяко ответил на вопрос, почему этот день важен для жителей края.

По словам губернатора, в нашем регионе патриотизм всегда имел огромное значение, начиная с Гражданской войны, когда каждый защищал свою Россию, и во времена Великой Отечественной войны – тогда из 200 тысяч жителей края не вернулись больше 60 тысяч.

– Это боль, которая живет в каждой семье и объединяет. Довольно большое количество наших земляков сейчас сражаются в зоне СВО, это также затрагивает их родных, друзей, коллег по работе. Ребята выполняют трудную задачу, поэтому мы должны быть вместе, чтобы подставить им плечо, сделать все, чтобы было легче.

Олег Кожемяко добавил, что объединяет людей не только общая боль, но и санкционное давление, но пока не будет поставлена победная точка, приморцы должны опираться на собственные силы, чтобы в дальнейшем развивать свое государство.

– Праздник в этот год действительно особый: с тревогой за судьбу наших ребят, с надеждой, что это все закончится, и с пониманием того, что именно единение народа приносит свои плоды победы.

Отметим, в конце сентября губернатор Приморья призвал глав муниципалитетов и городов ограничить масштабы праздников. Поэтому массовых гуляний в День народного единства не будет, однако запланированы менее крупные праздничные программы.

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