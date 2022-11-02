Мероприятия, посвященные Дню народного единства, проведут в Приморье

Жителей и гостей Владивостока приглашают отметить День народного единства. Фото: Марина БУНАКОВА

День народного единства отметят в приморской столице и поселке Трудовом. Интересные события в честь памятной даты состоятся 2, 3 и 4 ноября на разных локациях, сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Стартом мероприятия станет библиотека № 15, расположенная по адресу: улица Вилкова, 11. Интерактивное путешествие «Минин и Пожарский» для детей старше 10 лет пройдет 2 ноября в 12:00. В этот же день приморцы получат возможность посетить круглый стол, темой которого станет солидарность поколений. Собрание состоится в 14:30 в библиотеке Чехова на проспекте 100-летия Владивостока, 48.

Подготовились к празднику даже маленькие живописцы. 3 ноября в 12:00 они продемонстрируют свои работы в сквере на Светланской.

Встретит гостей торжественным концертом Дом молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103) 4 ноября в 12:00. Порадуют зрителей яркие творческие объединения. Еще одна праздничная программа состоится 4 ноября в 15:00 в поселке Трудовом. Удивит приморцев необычным танцем коллектив «Стрекоза» на площадке ДШИ № 5 (Успенского, 112а).

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