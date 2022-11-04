Олег Кожемяко вручил 200 добровольцам «Тигр» атрибуты морской пехоты

Олег Кожемяко вручил бойцам атрибуты пехоты. Фото: Telegram-канал губернатора Приморья

Глава Приморского края Олег Кожемяко вручил новобранцам добровольческого отряда «Тигр» черные береты и тельняшки. Это атрибуты морской пехоты. Как рассказал губернатор, около 200 новобранцев прошли подготовку на полигонах Тихоокеанского флота и скоро будут участвовать в боевых действиях наряду с морпехами 155-й отдельной гвардейской бригады ТОФ.

– Черные береты и тельняшки как символы мужества и стойкости! – написал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что уверен в наших бойцах.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье завершилась частичная мобилизация. Об этом губернатор рассказал накануне, 3 ноября. План по набору личного состава выполнен.

Напомним, любой желающий может помочь участникам СВО, добровольцам и мобилизованным. Недавно две семьи из Приморья передали для бойцов внедорожники. Во Владивостоке работают пункты сбора гуманитарной помощи военнослужащим.

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