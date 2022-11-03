Многодетная семья из Владивостока передала бойцам СВО внедорожник

Скриншот из видео. Источник: t.me/kozhemiakoofficial

Еще один внедорожник отправится из Приморского края в зону СВО, где сейчас находятся наши земляки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бронированный внедорожник на этот раз бойцам передала многодетная семья из Владивостока. Максим и Наталья Ковальчук занимаются благотворительностью, в этот раз их помощь отправится в зону СВО.

– Еще раз благодарю всех приморцев, кто посильно помогает нашим защитникам. Обязательно передадим им теплые слова поддержки с Родины, – написал в своем Telegram-канале Олег Кожемяко.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что губернатор Приморья предлагает покупать пикапы для отправки на фронт, а также оказывать финансовую поддержку через специальный фонд. В официальном Telegram-канале Олег Кожемяко записал видеообращение, в котором рассказал, как помочь воинам. Его совету накануне последовали двое мужчин из Приморья, которые передали в зону СВО внедорожники.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM в первый день ноября поделился со слушателями тем, насколько же важно помогать бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Подробнее читайте в материале.

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