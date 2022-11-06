Очень хотелось, чтобы площадка сильно отличалась от других подобных в городе Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Новый сквер для прогулок и отдыха появился во Владивостоке. Буквально совсем недавно здесь был только пустырь, а уже сегодня тут красуется площадка в экостиле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Инициатором действительно выступили жители дома по улице Сочинская, 3. Их активно поддержали жители домов на Патрокле, а также друзья и товарищи из других районов Владивостока. Проект собрал 1207 голосов, став четвертым в рейтинге по городу.

– Ходили по квартирам, развешивали объявления и раскидывали листовки, призывали жителей активно голосовать, причем участие требовало от людей усилий, ведь надо было оставить свой голос на Госуслугах. И у нас все получилось. Сегодня местные жители уже оценили результат, – рассказал председатель ТОС «Патрокл - Сочинская» Виталий Гречанюк.

Правила поведения Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Когда грант был получен, стали выбирать оборудование для площадки. Очень хотелось, чтобы она сильно отличалась от других подобных в городе. Решение пришло быстро – нестандартные пока для Владивостока малые архитектурные формы в экостиле, сделанные из дерева.

– Прозрачная крыша беседки пропускает много света. Есть интересные формы для детворы. Кустарник тоже высаживали наиболее устойчивых пород, – уточнили в администрации.

К слову, этот проект – уже второй реализованный по программе в этом районе, в прошлом году благодаря гранту построили спортивную площадку во дворе дома на Можайской. В этом уже готовят заявку, чтобы облагородить еще один пустырь – обсуждают, какую идею поддержат граждане.

Площадка в экостиле Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

– Это отличный пример того, как работает краевая программ «Твой проект», если жители активны и заинтересованы в благоустройстве своей территории. Плюс творческий и добросовестный подход проектировщиков и подрядчиков. Результат на «пятерку», – сказал глава Владивостока Константин Шестаков.

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