Серьезное сражение приморских и питерских спортсменов состоялось во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Историческая игра прошла 8 ноября в приморской столице на площадке «Фетисов Арены». В рамках чемпионата КХЛ сразились на льду «Адмирал» и СКА. Закончился матч непредсказуемо: «моряки» одолели сильных питерских спортсменов со счетом 3:1.

Дисциплинированная и собранная игра приморцев поразила болельщиков. Продуктивными для хозяев стали все три периода. Уже на четвертой минуте Дмитрий Саюстов мастерски «распечатал» ворота соперника и вывел команду вперед. Помогал ему совершить маневр Артем Гареев. Особо отличились также Иван Емец, забивший шайбу во втором периоде, и Рудольф Червени, пронзивший пустые ворота в заключительном отрезке матча. Необходимо отметить, героическую оборону вратаря «моряков» Никиты Серебрякова. Несмотря на атаку СКА, за всю игру мимо голкипера пролетела всего одна шайба. Итоговый счет: 3:1 в пользу приморских хоккеистов. Им удалось победить питерскую команду дома впервые за 8 лет, рассказали в пресс-службе ХК «Адмирал».

– Хороший матч, эмоции немного переполняют. Небольшое чудо на льду сегодня сотворили. Еще раз доказали, что можно любую команду обыгрывать. Есть сплоченность, есть самоотдача. Мы рады, что сделали праздник болельщикам. Болельщиков – с победой! – поделился главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Приморские спортсмены вырвались на четвертое место в восточной конференции. Следующий матч состоится 10 ноября во Владивостоке с челябинской командой «Трактор».

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала расписание домашних игр «Адмирала», которые пройдут на стадионе «Фетисов Арены» в рамках турнира КХЛ.

ПО ТЕМЕ

Расписание домашних игр хоккейного клуба «Адмирал» в рамках турнира КХЛ 2022-2023 во Владивостоке

«Комсомолка» публикует полное расписание игр «Адмирала», которые пройдут на льду в «Фетисов Арене» (подробнее)

Впервые в истории дома: приморские хоккеисты «уделали» один из самых титулованных клубов России

6 ноября «Адмирал» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Колоссальную помощь получат приморцы, работающие на себя

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.