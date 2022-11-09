Регионы Дальнего Востока могут начать производить военную технику и квадрокоптеры для СВО

Юрий Трутнев. Иллюстрация из архива. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Полномочный представитель президента Юрий Трутнев прибыл во Владивосток для проведения заседания Совета ДФО. Полпред обозначил не самую высокую заинтересованность коммерческих предприятий в помощи участникам СВО и новым регионам России. При этом власти готовы внести изменения в программу развития Дальнего Востока: расширить производство военной техники, в частности квадрокоптеров. Компании, участвующие в этом, полпред не назвал.

– Что касается предприятий – вы задали вопрос, – вот здесь у меня, скажу честно, немножечко менее радужная оценка. Мы сегодня добиваемся от Министерства промышленности, чтобы перед нами поставили задачу: насколько больше надо выпускать той или иной военной техники и оборудования, что для этого надо сделать. <...> Нужно перебросить средства на объекты, которые помогут нам победить. <...> Просто скажу, что одна из территорий [регионов ДФО. – Прим. ред.] уже доложила сегодня, что к концу этого года будет изготовлена первая партия квадрокоптеров, а дальше они [предприятия] выйдут на серийный выпуск. Это не единственный вид продукции, который мы [на Дальнем Востоке] будем осваивать, – заявил Юрий Петрович.

Напомним, чиновник проводит заседание по самым разным социальным и экономическим вопросам. Полпред заслушал доклады министерств и вынес предварительные выводы. Подробности – в материале «КП».

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