Юрий Трутнев заявил, что к 2024 году нацпроекты должны гарантировать повышение качества жизни дальневосточников

На заседании также уделили внимание вопросу строительства социальных объектов. Фото: пресс-служба полпреда президента.

На заседании Совета Дальневосточного федерального округа, в котором принял участие полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, обсудили задачу, которую поставил президент России Владимир Путин, а именно – повысить качество жизни в регионах Дальнего Востока к 2024 году.

– Эта работа должна проводиться в любое время, независимо от текущей ситуации. Каждый из национальных проектов решает конкретные задачи по улучшению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы. Ответственными за реализацию национальных проектов являются федеральные органы исполнительной власти, главные распорядители бюджетных средств, и регионы, в которых они реализуются, – отметил полпред президента.

Вместе с тем, как обратил внимание присутствующих дальневосточный куратор, из 165 показателей по 12 национальным проектам значения ряда показателей установлены ниже среднероссийского уровня. Наибольшее количество таких показателей в национальных проектах «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Экология».

На заседании также уделили внимание вопросу строительства социальных объектов. По словам Юрия Трутнева, в 2022 году в округе необходимо построить 225 объектов. В эксплуатацию ввели только 55 объектов (24%). По согласованию с федеральными органами исполнительной власти сроки строительства 20 объектов перенесли на более поздний период. Неблагоприятная ситуация фиксируется в Хабаровском крае, Приморье и Бурятии. Полпред подчеркнул, что главы регионов должны сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

– Нужно обеспечить максимально полную реализацию нацпроектов и надлежащий контроль. Между тем прокурорами вскрываются факты недобросовестных действий должностных лиц на местах. Контроль за полнотой реализации национальных проектов, надлежащий мониторинг и оперативное реагирование на возникающие отклонения – прямая обязанность органов исполнительной власти, – высказался заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам и ведомствам подготовить доклад, в котором будут указаны сроки выполнения поручений президента РФ по обеспечению качества жизни в регионах Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского и выполнению запланированных мероприятий, заложенных в национальные проекты.

Подводя итоги совещания, дальневосточный куратор подчеркнул, что максимальное использование федеральных средств в экономике дальневосточных регионов и ввод объектов инфраструктуры в установленные сроки – одни из ключевых задач, решение которых позволит создать важные для жителей регионов и страны объекты и улучшить условия для жизни граждан.

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