В столице Приморья вновь пожаловались на экологическую катастрофу

Жертвой человеческой халатности стала одна из речек Владивостока. Фото: принтскрин видео из соцсетей.

Очередное загрязнение водоемов возмутило жителей Приморского края. В этот раз жертвой человеческой халатности стала одна из речек Владивостока. Не зная, к кому обратиться, неравнодушные люди поделились видео в социальных сетях, чтобы придать огласке ситуацию.

Появилась видеозапись в соцсетях накануне, вечером 10 ноября. Река находится в приморской столице на границе между Ленинским и Первомайским районами. Длится видео меньше минуты, но этого достаточно, чтобы заметить, как «рыжая жижа» покрыла источник пресной воды. Виновник не известен.

Чем является оранжевое вещество, которое сливают во владивостокскую речку, и кто в этом виноват – неясно. Однако «Комсомольская правда» отправила запрос в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру и продолжает следить за ситуацией.

Обновление:

Редакция связалась с пресс-службой АО «ДГК», чтобы выяснить причины загрязнения:

–По запросу администрации города Владивостока специалисты Приморских тепловых сетей филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» оперативно выехали в район улицы Фадеева на осмотр целостности теплотрассы. По результатам осмотра утечек не обнаружено.

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