Из-за сильного снегопада дорожные службы Владивостока ввели в режим повышенной готовности

По информации синоптиков, во Владивостоке выпадет 20 миллиметров осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики уточнили прогноз погоды на 12 ноября. По информации метеорологов, снег может обрушиться на Владивосток в 22 часа вечера. Жителей и гостей города просят не выезжать на дороги без особой необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Представители оперативного штаба при муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий» поделились, что на время непогоды в приморской столице ограничат движение для большегрузов и проезд по крутому спуску на улице Капитана Шефнера.

– Также в зависимости от погодных условий будут вводиться временные ограничения на трассе Седанка – Патрокл, – добавили специалисты.

Все службы жизнеобеспечения ввели в режим повышенной готовности 11 ноября в 6 вечера, продлится он до 9 утра 14 ноября. Решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. В случае необходимости дорожники в любой момент обработают трассы реагентами.

По прогнозу синоптиков, снегопад в городе продлится до 4 часов утра, выпадет около 20 миллиметров осадков, а высота снежного покрова может достигнуть шести сантиметров, а из-за перепада температур на дорогах возможна гололедица.

Напомним, что дожди со снегом ожидаются в Приморье и 13 ноября, объявлено штормовое предупреждение. На время непогоды в крае перекроют перевалы, чтобы очистить их от снега.

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