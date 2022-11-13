Жертвой оказался Покровский собор у одноименного парка. Фото: принтскрин видео, vl.ru

Владивостокцы заметили небольшое искривление крестов Покровского собора в дальневосточном центре. Разумеется, это не зловещий символ. Деформацию вызвала непогода, прошедшая в Приморье в ночь на 13 ноября.

Шквальный ветер погнул несколько крестов на куполах храма, сообщили журналисты портала vl.ru. Судя по всему, другие архитектурные элементы кафедрального собора остались целы и невредимы.

Напомним, сооружение прошло вековую историю. Здесь было кладбище (погребены более 100 тысяч человек), школа для корейских детей под опекой православного служителя, а в 1934 году власти задумались о строительстве здесь большого парка. Именно его начали реконструировать в 2021 году, и работы почти завершены. По задумке специалистов, Покровский парк должен вернуть свой исторический облик.

Непогода пришла в Приморье накануне, вечером 12 ноября. Снегопад Владивосток встретил не без последствий, хотя обошлось без повторения ледяного дождя. В одном из микрорайонов произошла массовая авария. В Приморском крае несколько дорог (например, на границе Ханкайского и Хорольского районов) остаются небезопасными из-за снега и гололеда.

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