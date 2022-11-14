Лучше встретить праздник в узком семейном кругу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Олег Кожемяко попросил приморцев воздержаться от пышного празднования Нового года. С таким заявлением глава региона выступил перед членами правительства края. По его словам, в пору новогодних корпоративов предприятиям края не стоит приглашать звезд, взрывать салюты и прочее. Лучше встретить праздник в узком семейном кругу или посетить местные культурные заведения.

– Прошу в этом году воздержаться от масштабных празднеств, отметить завершение года более скромно. Всё же время сейчас не то. Надеюсь на понимание этой просьбы. Давайте встретим Новый год со своими родными, друзьями, – написал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что глава региона выступил инициатором отмены праздничного салюта во Владивостоке. В результате корректировки бюджет приняли, и столица Приморья осталась без атрибутов Нового года. К слову, в декабре на площади Борцам за власть Советов все же установят зимний городок с горкой и катком, проведут «Ёлку мэра». Массовые гуляния также отменяются.

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