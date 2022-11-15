Жители Владивостока перевели мошенникам 13 миллионов рублей

Женщина простодушно продиктовала реквизиты своей карты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители столицы Приморья перевели мошенникам порядка 13 миллионов рублей с начала ноября. Об этом сообщили в региональном УМВД. Одной из жертв шарлатанов стала 54-летняя женщина.

В полиции рассказали, что некто позвонил обманутой и представился сотрудником службы безопасности банка. По его словам, на имя собеседницы пытаются оформить кредит в трех организациях на различные суммы. Чтобы женщину не привлекли к уголовной ответственности, жулик предложил ей сотрудничать и предоставил фото документа, подтверждающего его должность, только через мессенджер.

Затем женщина простодушно продиктовала реквизиты своей карты. Ей на телефон пришло свидетельство, где она якобы стала жертвой мошенников и что на ее имя открыт новый счет. В еще одной бумаге была расписана пошаговая инструкция дальнейших действий и предупреждение об уголовной ответственности за отказ от них.

– После потерпевшая поехала в филиал банка и получила выписки по движению денежных средств по счету. В выписках она увидела, что с её счета разными суммами были переведены все её накопления. Таким образом, женщина стала жертвой злоумышленников и лишилась денежных средств в размере 498 тысяч 700 рублей, – отметили в УМВД.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, в октябре КП писала, что жители приморской столицы перевели мошенникам около 38 миллионов рублей. В полицию обратились 112 владивостокцев. Также мы сообщали о том, что появился новый способ мошенничества. Бытует мнение, что он связан с Украиной.

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