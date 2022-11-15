Приморцы повстречали любопытных ларг на Токаревском маяке

Как минимум две мордашки выглянули на поверхность воды. Фото: Мария АНАНОВА

Если летом встреча с морскими обитателями – явление привычное, то к холодам это становится редким удовольствием. Но кое-кому из приморцев повезло, в водах у Токаревского маяка люди повстречали несколько любопытных ларг. Как минимум две мордашки выглянули на поверхность воды и наблюдали за людьми.

Ларги, или иначе говоря нерпы, очень дружелюбные животные. По крайней мере именно с такой стороны их знают жители региона. Эти морские обитатели любят сопровождать людей, когда те ходят по морю на сап-досках, буквально этой весной несколько особей настолько увлеклись совместным путешествием, что даже попробовали необычное средство передвижение по воде на вкус.

Отметим, что в октябре этого года во Владивостоке появилось яркое изображение с этими милыми глазастыми существами. Жители и гости города уже успели полюбить это место, которое, кстати, стало неплохой фотозоной. Так что, если не удастся повстречать ларг в море, их взгляд всегда найдет вас, когда вы будете проходить мимо подпорных стен Некрасовского моста.

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