В центре Владивостока начали демонтировать старый виадук на Семеновской

Компания-подрядчик уже приступила к работам. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке стартовал демонтаж бесполезного надземного перехода на Семеновской, 15. В мэрии рассказали, что работы планируют завершить до конца года.

До конца 2022-го уберут конструкцию перехода. Фото: Администрация Владивостока

– По итогам обследования было принято решение о нецелесообразности проведения ремонтных работ и необходимости сноса объекта. На основе этого мы подготовили документацию и объявили аукцион на проведение данных работ. Компания-подрядчик уже приступила к работам. Чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автомобилистов, связанные с демонтажными работами, сначала будут проведены необходимые подготовительные работы. Только после этого будут демонтированы балка перехода и его опоры, – отметил заместитель руководителя управления дорог городской администрации Александр Поздняков.

Работы планируют завершить до конца года. Фото: Администрация Владивостока

Руководитель компании «Енисей» (которая выступает подрядчиком) Владимир Иванов отметил, что до конца 2022-го уберут конструкцию перехода, избавятся от инженерных коммуникаций и восстановят конструктивные элементы здания, к которому примыкает переход. Позднее, в 2023-м, территорию рядом благоустроят.

Ранее администрация города объявила аукцион на снос за 5 миллионов 285 тысяч рублей. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что администрация города объявила аукцион на снос надземного перехода за 5 миллионов 285 тысяч рублей. Заказчиком электронных торгов выступило управление дорог городской администрации. Позднее нашелся подрядчик – компания «Енисей».

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