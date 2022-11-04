Нацпарк в Приморье показал любопытного амурского тигра

Серьезный хищник начал позировать на камеру в Приморье. Фото: telegram-канал дирекции заповедников «Земля леопарда».

Амурского тигра в очередной раз «заметила» фотоловушка в Приморском крае. Хищник, в свою очередь, заинтересовался камерой и решил рассмотреть ее ближе, сообщили в Telegram-канале дирекции национального парка «Земля леопарда».

Сотрудники поделились фотографиями животного в социальных сетях и отметили, что кошки очень любопытны. Как правило, лесные хищники стремятся поиграть с фотоловушками: бывало и такое, что тигрята едва не ломали аппарат. Полосатый малыш однажды заметил в лесу незнакомый предмет, начал баловаться и сорвал камеру с дерева. После этого детеныш еще какое-то время забавлялся с фотоловушкой. Однако герой этой публикации лишь обнюхал камеру и удалился. Видимо, у взрослого тигра совсем другие заботы.

Зверь обнюхал камеру, но срывать ее не стал.Фото: telegram-канал дирекции заповедников «Земля леопарда».

Стоит отметить, что амурский тигр занесен в Красную книгу России и считается высокоразвитым животным. Он всегда обращает внимание на неизвестные объекты и не обходит их стороной. Дикий зверь может обнюхать и поиграть не только с фотоловушкой, но и с шишкой, которая упала с дерева, или камнем необычной формы.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» не раз рассказывала о подопечных нацпарка. Весной 2022 года один из амурских тигров из Приморья стал звездой корейского документального фильма.

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