Лжеполицейский обманывал стариков в Приморье

Подозреваемый признал свою вину и рассказал детали произошедшего. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Еще одна пожилая женщина из Приморья стала жертвой аферистов. Работали нарушители по известной схеме «Ваш родственник попал в беду». Ущерб для бабушки из Уссурийска составил 190 тысяч рублей. Поймать курьера группы удалось благодаря обращению пострадавшей, сообщили 18 ноября в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Жительница Уссурийска рассказала в полиции, что звонок поступил ей на домашний телефон. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил 75-летней пенсионерке, что ее дочь попала в аварию, чтобы избежать «уголовки», нужно передать 190 тысяч рублей курьеру. Шокированная и доверчивая старушка выполнила все требования мошенников. Бабушка поняла, что попалась на удочку только тогда, когда позвонила дочери.

Курьера задержали и доставили в отделение. Им оказался 24-летний уроженец одной из стран Средней Азии, переехавший во Владивосток.

Подозреваемый отметил, что нашел работу через интернет. Адреса и время приезда присылали на мобильный, а возить он должен был деньги. Около 5% получал нарушитель с каждого «заказа», а остальную сумму переводил начальству.

Стоит отметить, что мужчина признался не только в этом преступлении, но и еще в двух аналогичных, произошедших в конце октября. Общий ущерб от его «работы» составил около 490 тысяч рублей.

Во время обыска в квартире подозреваемого сотрудники обнаружили 280 тысяч рублей. Однако вину курьера еще предстоит доказать. В ведомстве завели уголовное дело за мошенничество, совершенное в значительном размере (часть 2, статья 159 УК РФ).

Специалисты продолжают расследование, им предстоит найти «работодателя» мужчины.

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