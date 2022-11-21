На трассе в Фокино, где погибла 20-летняя девушка, нанесут дорожную разметку

Из-за отсутствия разметки и светофоров переходить дорогу очень трудно и опасно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария, произошедшая в маленьком городе Фокино накануне, взбудоражила всю общественность. Местные жители массово пожаловались на то, что на новой трассе в четыре полосы до сих пор нет разметки и светофоров. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» получил ответы на вопросы, которые так интересуют фокинцев. Подробности – в материале.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что знаки на участке установлены согласно схеме организации дорожного движения, в том числе и знаки ограничения скорости, пешеходного перехода. Как показывает практика, этого не всегда достаточно – на дороге непременно нужна разметка.

– Нанесение разметки планируется ориентировочно на этой неделе. Завтра приступят рабочие. Также к сдаче объекта будут установлены светофоры. Работы планируется завершить к декабрю, – уточнили в ведомстве.

Напомним, местных жителей всколыхнула новость о трагедии, которая произошла на трассе в субботу. Водитель на «Королле» сбил насмерть 20-летнюю девушку. Дорогу она переходила по пешеходному переходу, но в темное время суток. Дорога в то утро была мокрой, не исключено, что это и несоблюдение скоростного режима стали причиной аварии со смертельным исходом.

Между тем фокинцы жалуются, что из-за отсутствия разметки и светофоров переходить дорогу очень трудно и опасно.

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