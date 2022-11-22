В центре Владивостока на неделю перекроют движение во время демонтажа старого виадука

Снос объекта разделен на два этапа. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Движение по улице Семеновской во Владивостоке перекроют на неделю, чтобы демонтировать навесную конструкцию надземного перехода возле ТЦ Clover House. Рабочие приступят к разбору балки в декабре, пока жители города будут пользоваться объездной дорогой, сообщили «КП» в мэрии.

Согласно постановлению администрации, ограничение движения и парковки транспортных средств в районе дома №25 вступит в силу 2 декабря, в 20:00, и завершится 8 числа того же месяца, в 6:00. Объехать участок можно по Алеутской, Корабельной Набережной и Океанскому проспекту.

Не исключено, что сроки могут сдвинуться. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Не исключено, что сроки могут сдвинуться. Есть информация, что подрядчик ведет работу с опережением графика.

Движение перекроют на неделю. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Напомним, демонтаж бесполезного виадука обошелся мэрии в 5 миллионов 285 тысяч рублей. Аукцион проходил с 19 по 27 октября и завершился 28-го. В результате подрядчиком выступила компания «Енисей».

Аукцион на демонтаж виадука проходил с 19 по 27 октября. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Снос объекта разделен на два этапа. Сперва сотрудникам организации предстоит убрать основную часть виадука, вынести инженерные сети и сети связи, затем, в 2023 году, восстановить элементы ТЦ, к которому прилегает конструкция и благоустроить прилежащую территорию.

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