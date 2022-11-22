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НовостиВладивосток22 ноября 2022 2:00

В центре Владивостока на неделю перекроют движение во время демонтажа старого виадука

Автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой
Роман КИРИЛКИН
Снос объекта разделен на два этапа.

Снос объекта разделен на два этапа.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Движение по улице Семеновской во Владивостоке перекроют на неделю, чтобы демонтировать навесную конструкцию надземного перехода возле ТЦ Clover House. Рабочие приступят к разбору балки в декабре, пока жители города будут пользоваться объездной дорогой, сообщили «КП» в мэрии.

Согласно постановлению администрации, ограничение движения и парковки транспортных средств в районе дома №25 вступит в силу 2 декабря, в 20:00, и завершится 8 числа того же месяца, в 6:00. Объехать участок можно по Алеутской, Корабельной Набережной и Океанскому проспекту.

Не исключено, что сроки могут сдвинуться.

Не исключено, что сроки могут сдвинуться.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Не исключено, что сроки могут сдвинуться. Есть информация, что подрядчик ведет работу с опережением графика.

Движение перекроют на неделю.

Движение перекроют на неделю.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Напомним, демонтаж бесполезного виадука обошелся мэрии в 5 миллионов 285 тысяч рублей. Аукцион проходил с 19 по 27 октября и завершился 28-го. В результате подрядчиком выступила компания «Енисей».

Аукцион на демонтаж виадука проходил с 19 по 27 октября.

Аукцион на демонтаж виадука проходил с 19 по 27 октября.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Снос объекта разделен на два этапа. Сперва сотрудникам организации предстоит убрать основную часть виадука, вынести инженерные сети и сети связи, затем, в 2023 году, восстановить элементы ТЦ, к которому прилегает конструкция и благоустроить прилежащую территорию.

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