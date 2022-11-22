В Приморье привезли первую партию ветвей хвойных деревьев

Составляют праздничные украшения из ветвей датской ели.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Ответственно ведется подготовка к главному празднику года в Приморье. Первая партия ветвей хвойных деревьев уже поступила в край 21 ноября. Предназначены они для новогодних декоративных композиций и венков.
Происхождением главный символ зимы из Польши, а направили его в город Уссурийск. Специалисты проконтролировали ввоз тысячи ветвей на фитосанитарном контрольном посту «Аэропорт – Владивосток», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю.
Следует отметить, что составляют праздничные украшения из ветвей датской ели или нобилиса. Благодаря сине-зеленым иглам, хвойное растение стало самым популярным рождественским деревом.
Напомним, «Комсомолка» писала, что Владивосток начал преображаться к Новому году. Фонари многих районов города уже украсили яркими гирляндами. Закончатся все монтажные работы не позднее 22 декабря. В прошлом году декорирование началось 27 ноября, а общее количество гирлянд было меньше.
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