«Адмирал» всухую раскатал «Трактор» во Владивостоке

Игра прошла 10 ноября во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Приморские хоккеисты сразились с челябинцами вечером 10 ноября во Владивостоке. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». Итогом игры стал счет 3:0, сообщили в пресс-службе ХК «Адмирал».

Спортсмены «Адмирала» не перестают радовать и удивлять болельщиков четвертую игру подряд. Настроены приморцы были решительно, ведь всего неделю назад они проиграли «Трактору» в Челябинске. Однако дома ребята смогли не только дать реванш, но и выиграть всухую сильную команду.

«Адмирал» сразились на льду с хоккеистами «Трактора». Фото: ХК «Адмирал»

Открыли счет хозяева льда уже на первой минуте. «Распечатал» ворота соперника Александр Горшков. Помогал совершить маневр ему Артем Гареев и Дмитрий Саюстов. Удвоить шансы на победу «Адмиралу» удалось уже во втором периоде. Особо отличился Рудольф Червени. Его ассистентами были Михал Криштоф и Николай Елисеев. Спортсмены «Трактора» продолжали нападать и бороться до последнего, но голкипер Александр Лазушин стойко защищал ворота приморской команды. Победный гол забил Александр Горшков в пустые ворота. Таким образом, «моряки» всухую одолели челябинцев со счетом 3:0.

Закончился матч счетом 3:0 в пользу приморской команды. Фото: ХК «Адмирал»

– Неплохая игра в нашем исполнении. Немного побаивались, что после победы над СКА не хватит эмоций и сил. Моментами это было заметно в игре. Это логично. Игры через день – здесь ничего не сделаешь. Ребята молодцы, что проявили характер. Солидно отыграли концовку, довели дело до победы. Саша Лазушин сыграл на «ноль» – это придаст ему дополнительной уверенности, – поделился главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Следующий матч приморской команды состоится 12 ноября в 17:00 во Владивостоке. Соперником «Адмирала» станет вновь «Трактор».

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