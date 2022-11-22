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НовостиВладивосток22 ноября 2022 4:35

Ремонт на завершающем этапе: занятия в популярном спорткомплексе Владивостока скоро возобновятся

Бассейн во Дворце спорта «Юность» в столице Приморья уже заполняют водой
Ярослав ЮРИН
Ребята смогут скоро вернуться к тренировкам. Фото: Анастасия Карицкая, администрация Владивостока.

Ребята смогут скоро вернуться к тренировкам. Фото: Анастасия Карицкая, администрация Владивостока.

Во Владивостоке на финишной прямой ремонт потолка в спорткомплексе «Юность». А это значит, что уже совсем скоро воспитанники смогут вернуться к занятиям во Дворце спорта. Сейчас чашу бассейна заполняют водой, планируется, что вся подготовка к приему ребят завершится к середине декабря.

По словам сотрудников управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, рабочие отремонтировали потолок, который пострадал при перекладке кровли, и починили металлоконструкции над 25-метровым бассейном. Также подрядчик сделал освещение.

– Подготовка бассейна к работе займет определенное время. После того как вода заполнит чашу, ей необходимо полностью отфильтроваться. Далее необходимо провести специальные пробы воды. Все эти процедуры займут порядка трех-четырех недель. Предварительно, плавательный зал запустят для занятий в середине декабря, – отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», довольно масштабные работы пришлось провести из-за протечки кровли во время подготовки к Международным играм «Дети Азии». Ситуацию под контроль взяла администрация Владивостока. За ходом ремонта также тщательно следит государственная инспекция строительного надзора. Подрядчиком выступила компания «Строй-Сити», перед которой поставили задачу привести потолок в надлежащий вид в короткие сроки (около 40 дней). Строительные работы полностью должны завершиться до конца месяца. Тем временем ребята пока занимаются в бассейнах спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82.

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