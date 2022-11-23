«Не успели»: в Приморье начертили пешеходный переход, и вот что из этого вышло

Дорожники наносят разметку на трассу. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

С минувших выходных дорога в маленьком и тихом городке Фокино навела много шума. Началось все с того, что рано утром в субботу здесь погибла 20-летняя девушка. Чуть позже, когда местные жители стали негодовать, рабочие начертили долгожданную после ремонта трассы дорожную разметку. Однако и после этого фокинцы нашли, что обсудить. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия, которая произошла на дороге, буквально всколыхнула весь город. Под колесами авто погибла совсем еще юная местная жительница. 20-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на улице было темно, освещения не было, да и разметка на дороге отсутствовала. По каким причинам водитель 1956 года рождения не заметил пешехода – это еще предстоит выяснить специалистам.

Через несколько дней в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края пообещали в самые кратчайшие сроки нарисовать разметку и пешеходные переходы на четырехполосной трассе. И ведь не обманули – уже к 22 ноября на дороге появились обозначения. Но вот незадача – у местных снова возникли вопросы.

Пешеходный переход, который вызвал массу вопросов у жителей Фокино. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Начертили три пешеходных перехода, один из них как будто не до конца: не от края до края. То есть пешеходу, чтобы обозначить себя, нужно выйти чуть ли не на середину дороги, и только тогда водитель заметит.

Автомобилисты на такое нанесение разметки тоже пожаловались и сообщили, что в темное время суток переходящих дорогу людей далеко не всегда видно – они словно появляются из ниоткуда.

Редакция «КП – Владивосток» снова обратилась за комментарием по этому поводу в правительство Приморского края. Там были крайне удивлены тому, что фокинцы уже успели пожаловаться на «недоделанный» пешеходный переход.

– Не успели. Обязательно доделают, – прокомментировали в профильном ведомстве корреспонденту «Комсомолки».

Между тем у жителей был еще один вопрос, который ровно с появления дороги в четыре полосы в городе будоражит умы многих. И касался он виадука, который стал бы большим подспорьем при переходе опасной, как оказалось, трассы. На это власти ответили коротко и ясно:

– Нет, виадука не будет. По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем его установка не планируется.

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