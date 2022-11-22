Первую новогоднюю ель установили во Владивостоке

Зеленая красавица. Фото: Татьяна СОРОКА.

Во Владивостоке появился главный символ Нового года. Первую елочку установили на площади перед торговым центром «Черемушки». Фотографиями с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделилась местная жительница.

Первая в городе ель теперь радует жителей Чуркина. Зеленую красавицу нарядили красочными игрушками: бантиками и красно-золотыми шариками. С наступлением темноты на елке загорается разноцветная гирлянда. Основание обтянуто баннером с надписью: «С Новым годом!». Все это словно напоминает владивостокцам о том, что до самой волшебной ночи в году осталось, как говорится, рукой подать.

Новогоднее настроение на шаг ближе. Фото: Татьяна СОРОКА.

Уже в декабре на площади Борцам за власть Советов установят зимний городок с горкой и катком, проведут «Елку мэра».

Между тем губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал отказаться от пышного празднования. По его словам, в пору новогодних корпоративов предприятиям края не стоит приглашать звезд, взрывать салюты и прочее. Лучше встретить праздник в узком семейном кругу или посетить местные культурные заведения.

Владивосток также может остаться и без праздничного салюта – в целях экономии. В результате корректировки бюджет приняли, и столица Приморья осталась без атрибутов Нового года, а также без массовых гуляний.

Однако в преддверии новогодних праздников жителей и гостей Владивостока порадуют стартом зимних ярмарок, которые традиционно открываются в декабре. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, на каких улицах и что можно будет приобрести в 2022-2023 годах.

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