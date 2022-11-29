На расчистке тротуаров и дворов от наледи во Владивостоке задействованы 238 человек

С коркой льда встретились жители Владивостока утром. Фото: Анна СОБОЛЬ

238 самоотверженных дворников борются с гололедом на улицах Владивостока в эти минуты. Число сотрудников, занятых в очистке, сообщили в управлении дорог и благоустройства города. Ранее «Комсомольской правде – Владивосток» уточнили в мэрии, что обеспечение возможности пройти по тротуарам – приоритетное направление работ. Магистрали уже свободны ото льда.

В первую очередь от гололеда освободят социально значимые маршруты и площадь. Однако сигналы о небезопасных пеших зонах поступают отовсюду, преимущественно из жилых районов. Особенно тяжко приходится жителям Нейбута, Эгершельда. Здесь тротуары в ледяной «глазури». Невозможно спуститься с Суханова на Лазо и Светланскую. Чего уж говорить о Каплунова и Вилкова, где до сих пор фиксируют массовые аварии. Жители некоторых районов, к слову, начали день с катания на коньках по тротуарам.

«Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о произошедшем на улицах города – и материал до сих пор обновляется.

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