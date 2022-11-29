Во Владивостоке на финишной прямой ремонт в спорткомплексе «Юность»

Бассейн откроется после ремонта потолка уже скоро. Фото: управление образования администрации Владивостока.

В столице Приморья к приему воспитанников готовится после ремонта бассейн спорткомплекса «Юность». В помещении починили потолок и смонтировли освещение. Ребята смогут вернуться к занятиям после некоторых формальностей. Дело в том, что сначала нужно убедиться в безопасности, поэтому специалисты взяли пробы воды из главной чаши резервуара.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток» при подготовке спорткомплекса к Международным играм «Дети Азии», произошла непредвиденная ситуация – протечка кровли. Именно поэтому понадобился срочный ремонт. Чтобы не прерывать тренировки, воспитанников на время распределили в бассейны спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82. В родную спортивную «гавань» ученики вернутся, как только анализы воды будут соответствовать требованиям.

– Лабораторные исследования воды подразумевают проверку санитарных норм: содержание хлора, микробиологических и санитарно-химических показателей, в том числе pH (кислотность среды). Предполагаем, что к середине декабря здесь уже возобновятся занятия, – рассказали специалисты муниципального Дворца спорта.

За процессом ремонта тщательно следит управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города. Помимо этого ход работ на контроле у государственной инспекции строительного надзора. Сейчас подрядчик решает оставшиеся мелкие строительные задачи, которые не влияют на открытие бассейна.

Напомним, подрядчиком выступила компания ООО «Строй-Сити». Специалисты организации уверяют, что в полном объеме ремонт завершится на днях. На прошлой неделе 25-метровый бассейн начали заполнять водой.

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