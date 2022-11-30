Дорожные службы работают в штатном режиме. Фото: АО «Примавтодор»

От снега с дождем, которые обрушились на Приморье 28 ноября, пострадали не только машины, но и пешеходы. Спустя двое суток последствия непогоды продолжают устранять специалисты. Более 100 единиц техники вышло 30 ноября на обработку дорог противогололедными материалами и очистку от снега, сообщили в Правительстве края.

– Сегодня работаем уже в более спокойном режиме. Продолжаем отрабатывать конкретные километры по краю, где еще есть гололедные явления. Реагенты имеются в достаточном количестве, – рассказали в «Примавтодоре».

Следует отметить, что снегоуборочная техника работала даже ночью. Пока приморцы спали, 61 оборудование боролось с последствиями стихии. Дорожники продолжают приводить проезжие части и обочины в нормативное состояние, а проезд доступен ко всем населенным пунктам.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что делиниаторы временно исчезли с большинства дорог во Владивостоке из-за наледи и снега. Ранее прокуратура Приморья, после сообщения о массовом травмировании пешеходов, начала проверку очистки тротуаров, лестниц, спусков и общественных мест.

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