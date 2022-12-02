В Приморье увековечили память Героя России, погибшего в зоне СВО

Герой России Алексей Катериничев. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Уссурийске увековечили память погибшего Героя России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правд – Владивосток». На территории Уссурийского суворовского военного училища прошло торжественное открытие бюста.

Торжественные мероприятия состоялись 1 декабря. Большая честь открыть мемориал выпала отличникам учебы 6-й роты. Именно здесь в свое время проходил учебу будущий Герой России Алексей Катериничев. К воспитанникам письмом обратилась мать погибшего.

– Искренне благодарю вас за сохранение памяти о моем сыне Алексее. Он был патриотом, очень последовательным и стойким человеком. Служение Родине для него были не просто слова. Алексей стремился, чтобы каждый день его работы приносил пользу окружающим.

Торжественные мероприятия в Уссурийске. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Гости, принявшие участие в церемонии, почтили память Алексея Катериничева минутой молчания, после чего был дан торжественный залп.

СПРАВОЧНО

Алексей Катериничев участвовал в ряде контртеррористических и специальных операций, в частности, при освобождении школы в Беслане. Принимал участие в более 20 контртеррористических операциях.

В 2021 году перешел на службу в МЧС России и указом президента Российской Федерации Владимира Путина занял пост первого заместителя начальника центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В том же году был отправлен в запас.

1 октября указом Владимира Путина удостоен звания «Герой Российской Федерации». 2 октября прощание с Катериничевым прошло в центре «Лидер» в Москве, а 3 октября после отпевания в храме Христа Спасителя в Калининграде он был похоронен на военно-мемориальном кладбище в поселке Медведевка Гурьевского городского округа.

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