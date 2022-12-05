За благоустройство микрорайона проголосовало более девяти тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благоустройство парка отдыха в самом центре микрорайона Снеговая Падь, порадует жителей приморской столицы. Ведь именно они могут принять участие в обсуждении и определить судьбу будущего общественного пространства. Мероприятие пройдет 8 декабря в 19:00 в школе № 83, распложенной на улице Анны Щетининой, 34. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Площадь парка составит около 29 гектаров, а его территория представит собой зеленую сопку с перепадами рельефа до 70 метров. Следует отметить, что владивостокцы сами определили площадку для строительства. Таким образом, 9824 человека проголосовало за благоустройство данного микрорайона.

– Горожане как главные заказчики могут высказать свои пожелания, какой они хотят видеть эту территорию и какие работы там необходимо провести. Все рациональные предложения будут учтены. По итогу проектного семинара архитекторы разработают дизайн-проект благоустройства территории, – рассказали в Дирекции общественных пространств Владивостока.

Внести свои предложения на проектном семинаре может любой желающий. Специалисты приступят к благоустройству парка в 2023 году.

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