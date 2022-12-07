Бывший шеф-сомелье сгоревшего заведения Zuma во Владивостоке простился с рестораном

Zuma выгорела дотла.
Фото: Милана СОКОЛ
Бывший шеф-сомелье паназиатского ресторана Zuma, трагедия с которым приключилась минувшей ночью на 7 декабря, высказался по этому поводу. Дмитрий Кирюшин на утро после масштабного пожара отметил, что заведение для него «было самим Владивостоком».
– В Приморье все пять лет жил только с этим местом. Там мы любили, встречались, творили, росли. Лучшие годы жизни. Я уже даже не вспомню всех, с кем мы там познакомился, это сотни людей. Это был лучший и самый любимый ресторан в мире. Так, как было там, больше нигде не будет. Эталон. Прощай.
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Свои сердца с ее могучим ритмом», – рассказал Кирюшин, процитировав стихотворение Гейдара Джемаля.
Напомним, пожар произошел в час ночи в среду, 7 декабря. «Комсомолка» публиковала фото и видео с места трагедии. Никто не пострадал. Но восстановить заведение не выйдет, от популярного паназиатского ресторана остались только руины. Ликвидировали пожар только к 10 утра.
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