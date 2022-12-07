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НовостиВладивосток7 декабря 2022 2:18

«Мы лишились дома»: руководство Zuma прокомментировало масштабный пожар в ресторане во Владивостоке

Управляющие Zuma во Владивостоке прокомментировали пожар, уничтоживший здание ресторана
Ростислав САХАЛИНОВ
Здание выгорело дотла. Сотрудники плакали, наблюдая за работой пожарных.

Здание выгорело дотла. Сотрудники плакали, наблюдая за работой пожарных.

Фото: Милана СОКОЛ

В ресторане с мировыми именем – Zuma во Владивостоке – произошла трагедия. Молниеносный пожар охватил здание на Фонтанной, 2. Управляющие заведения высказались о том, что произошло. Несомненно, это тяжелый удар для всего персонала.

– В ресторане Zuma ночью 7 декабря начался пожар. В этот момент ресторан был уже закрыт для гостей, никто не пострадал, сотрудники успели покинуть здание <...> Это не просто ресторан. Команда ежегодно проводит всероссийские фестивали, которые посвящены продвижению местных продуктов: гребешка (фестиваль «На Гребне!») и краба (фестиваль «Держи Краба»), – сообщили в пресс-службе заведения.

В Zuma вспомнили, как ресторан популяризовал не только местные продукты, но даже локальну культуру: буквально на днях прошел ужин-выставка с картинами местных художников Саши Эпштейн и Дмитрия Лучинина. Журналисты и общественные деятели высказали слова поддержку ресторану. Среди них, например, ресторанный обозреватель Александр Сысоев.

– Мы очень благодарны рестораторам Coffee Machine и Kuksov group за поддержку и предоставленные теплые обеды и напитки для нашей команды. В нашем деле главное – люди. Мы вместе продолжим развивать гастрономическую культуру на Дальнем Востоке России, – подчеркнула Мария Иноземцева, управляющая ресторана Zuma.

В компании трудоустроены более 250 сотрудников – большая команда профессионалов, которые трудятся ради общей цели. Ежегодно команда зарабатывает премии за свою усердную работу. Из последних достижений ресторана в этом году: первое место в рейтинге лучших ресторанов Дальнего Востока и 33 место среди всех ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT. Бренд-шеф ресторана Егор Анисимов в 2022 буквально на днях стал первым в номинации «Шеф-повар региона Дальневосточного Федерального Округа» премии «Завтрак Шефа».

Ранее свои соболезнования принес бывший шеф-сомелье заведения Дмитрий Кирюшин. Напомним, пожар ликвидировали полностью только к 10 часам утра. Дороги в районе ресторана из-за работ по тушению в ледяной корке.

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