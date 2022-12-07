Здание выгорело дотла. Сотрудники плакали, наблюдая за работой пожарных. Фото: Милана СОКОЛ

В ресторане с мировыми именем – Zuma во Владивостоке – произошла трагедия. Молниеносный пожар охватил здание на Фонтанной, 2. Управляющие заведения высказались о том, что произошло. Несомненно, это тяжелый удар для всего персонала.

– В ресторане Zuma ночью 7 декабря начался пожар. В этот момент ресторан был уже закрыт для гостей, никто не пострадал, сотрудники успели покинуть здание <...> Это не просто ресторан. Команда ежегодно проводит всероссийские фестивали, которые посвящены продвижению местных продуктов: гребешка (фестиваль «На Гребне!») и краба (фестиваль «Держи Краба»), – сообщили в пресс-службе заведения.

В Zuma вспомнили, как ресторан популяризовал не только местные продукты, но даже локальну культуру: буквально на днях прошел ужин-выставка с картинами местных художников Саши Эпштейн и Дмитрия Лучинина. Журналисты и общественные деятели высказали слова поддержку ресторану. Среди них, например, ресторанный обозреватель Александр Сысоев.

– Мы очень благодарны рестораторам Coffee Machine и Kuksov group за поддержку и предоставленные теплые обеды и напитки для нашей команды. В нашем деле главное – люди. Мы вместе продолжим развивать гастрономическую культуру на Дальнем Востоке России, – подчеркнула Мария Иноземцева, управляющая ресторана Zuma.

В компании трудоустроены более 250 сотрудников – большая команда профессионалов, которые трудятся ради общей цели. Ежегодно команда зарабатывает премии за свою усердную работу. Из последних достижений ресторана в этом году: первое место в рейтинге лучших ресторанов Дальнего Востока и 33 место среди всех ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT. Бренд-шеф ресторана Егор Анисимов в 2022 буквально на днях стал первым в номинации «Шеф-повар региона Дальневосточного Федерального Округа» премии «Завтрак Шефа».

Ранее свои соболезнования принес бывший шеф-сомелье заведения Дмитрий Кирюшин. Напомним, пожар ликвидировали полностью только к 10 часам утра. Дороги в районе ресторана из-за работ по тушению в ледяной корке.

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